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GAÜ'nün nefesi yetmedi

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GAÜ'nün nefesi yetmedi
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KKTCBF Basketbol Süper Ligi'nin 7. hafta 1. maçında Koopspor, Ertuğrul Apakan Spor Salonu'nda oynanan maçta, Girne Amerikan Üniversitesi'ni, 14 sayı farkla 73 - 87 mağlup etti. İlk 3 çeyrekte 24 sayı farka ulaşan Koopspor karşısında GAÜ, son çeyrekte farkı 14 sayıya kadar indirebildi. Koopspor'da 29 sayıyla Kercem maça damga vururken, Johnson 20, Dominik 18 sayı attı. GAÜ'de Çağakan 19 Erdem ise 14 sayı attılar.

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