GAÜ, Mağusa'da güldü

KKTCBF Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta 1. maçında Girne Amerikan Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni deplasmanda 70 - 42 mağlup etti. GAÜ'nün yıldızı Erdem 23 sayıyla takımını sırtlarken, Batuhan 1sayı attı. Galibiyetle bu maçta da tanışamayan DAÜ'de ise Jide 18 sayı attı.
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