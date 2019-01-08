GAÜ, Mağusa'da güldü

KKTCBF Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta 1. maçında Girne Amerikan Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni deplasmanda 70 - 42 mağlup etti. GAÜ'nün yıldızı Erdem 23 sayıyla takımını sırtlarken, Batuhan 1sayı attı. Galibiyetle bu maçta da tanışamayan DAÜ'de ise Jide 18 sayı attı.