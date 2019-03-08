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GAÜ iyi başladı

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Girne Amerikan Üniversitesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Euroleague 3’te çıktığı ilk maçta Rus ekibini 65-59 yendi

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GAÜ iyi başladı
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Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonunun organize ettiği ve ülkemizi GAÜ’nün temsil edeceği Euroleague 3’te çıktığı ilk maçta Rus ekibini 65-59 yendi.

B Grubu’nda Girne Amerikan Üniversitesi ilk karşılaşmasında Rusya’nın Krylia Barsa takımı karşısında maça iyi başlayan temsilcimiz devreyi 33-20 önde bitirdi.

İkinci yarıda Rus temsilcisi takımımıza yanaşsa da Girne Amerikan Üniversitesi maçı 65-59 kazanarak organizasyona iyi bir başlangıç yaptı. Engellilerimizin karşılaşmasını Türkiye’nin Fransa Başkonsolosu Özgür Çakar da izleyerek destek verdi.

 Elemelerde Girne Amerikan Üniversitesi bugün, Fransa’nın Meylan Grenoble ve İsviçre’den Les Aigles ile karşılaşacak.

İbo’lu Fener’den tarihi fark, 111-20

Euroleague 3’te A Grubunda Polonya’da mücadele eden yer alan bir diğer takım olan 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar ise Paraduble takımını 111-29 mağlup etti. Sarı lacivertli ekipte sporcumuz İbrahim Yavuz da forma giydi.

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