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GAÜ ilk galibiyetini aldı

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Girne Amerikan Üniversitesi, Soyerspor karşısında ilk galibiyetini alırken, Erdem Tiryakioğlu 15 sayı 10 ribaunt ve 5 asistle oynadı

GAÜ ilk galibiyetini aldı

Basketbol Erkekler Süper Ligi’nde Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Soyerspor, Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.

Çekişmeli maçı 73-66’lık skor ile GAÜ kazandı. Girne ekibi ikinci maçında ilk galibiyetini elde ederken, Soyerspor ligdeki ikinci maçından da üzgün ayrıldı.

Mücadeleye iyi başlayan taraf GAÜ oldu ve ilk çeyreği 24-10 üstün tamamladı. Toparlanan Soyerspor ikinci devrede oyunu dengelese de soyunma odasına GAÜ 34-27 üstün gitti. Üçüncü periyotta istediklerini yapan taraf Soyerspor oldu ve üçüncü çeyreği 63-58 üstün tamamladı. Son çeyrekte başa baş giden oyunu bitime kısa süre kala lehine çeviren GAÜ, mücadeleyi 73-66 kazanmayı başardı.

GAÜ’de 15 sayı 10 ribaunt ve 5 asistle oynayan Erdem Tiryakioğlu dikkat çeken bir performans ortaya koyarken, ona 11 sayı üreten Arif İleli ve 9 sayı 10 ribaunt ile oynayan yeni transfer Mustafa Naimoğlu eşlik etti. Soyerspor’da 22 sayı üreten Alperen Güren’in çabası yeterli olmadı.

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