GAÜ gençleri ile yürüyecek

Basketbola kazandırdığı genç yeteneklerle bilinen GAÜ, bu sezon da Basketbol Büyük Erkekler Ligindegençlerle başarı arayacak. Hedef ise play-off’a kalmak olacak

Basketbol Büyük Erkekler Ligi takımlarından Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eylül ayının ilk haftasında tam takım olarak başladığı çalışmalarını haftada 5 idmanla sürdürüyor. Yıllar içerisinde basketbola kazandırdığı genç yeteneklerle bilinen GAÜ, bu sezon da gençlere yatırım yaparak başarılı olmanın planlarını yapıyor. Girne ekibinde bu yıl seçilen hedef play-off’a kalmak olurken, buna uygun şekilde Türkiye’de önemli altyapı takımlarında yetişen oyun kurucu Kutay Kırıcı ve uzun forvet Emir Koç’u kadrosuna kattı.

Bu yıl A takıma yükseltilen genç oyuncular Hakan Şanlıtürk, Atilla Topaloğlu ve Can Galatyalı da GAÜ’nün gelecek adına umut beslediği isimler olarak gösteriliyor.

İskar: Bir kolej havasında yolumuza devam etmek istiyoruz

Takımın hedefleri konusunda değerlendirmelerde bulunan GAÜ Koçu Gökay İskar, her sezon olduğu gibi bu sezon da genç bir takımla yola çıktıklarını, bu gençlerle birlikte bir kolej havası yaratarak ilerlemek istediklerini belirtti.

Öncelikli hedeflerini play-off’a kalmak olarak belirlediklerini, bu hedef doğrultusunda maç maç ilerleyeceklerini vurgulayan İskar, topu paylaşmaya dönük, demokratik bir basketbol yapısı ile parkede yer alacaklarını ifade etti.

İskar, rakiplerinin durumuna göre bazen süratli, bazen de kontrollü bir basketbol anlayışı benimseyebileceklerini, böylesi durumlarda atış sayılarını yükselterek, rakiplerinin hücum sayılarını düşürecek taktiksel uygulamalar yapabileceklerini belirtti.1 Kasım Cuma günü KTSYD Kupası’nda karşılaşacakları LAÜ maçının kendileri için önemli olduğunu dile getiren Gökay İskar, sezonun açılış turnuvasına iyi şekilde hazırlandıklarını aktardı.

İskar, bir eğitim kurumu olarak bu kimliklerinden uzaklaşmadan bu sezon da mücadelelerine devam edeceklerini sözlerine ekledi.