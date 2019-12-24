banner255
banner69
KTSYD üyeleri, yılbaşı balosunda eğlendi
KTSYD üyeleri, yılbaşı balosunda eğlendi
13 0
Ortaköy’e yeni hastane mi?
Ortaköy’e yeni hastane mi?
162 0
 
Transferin gündemi John Ebuka
Transferin gündemi John Ebuka
567 0
Kış hastalıklarına karşı koruyucu olan bitki çayları
Kış hastalıklarına karşı koruyucu olan bitki çayları
53 0
Yılın son derbisi Fenerbahçe’nin
Yılın son derbisi Fenerbahçe’nin
27 0
Garga kafesten liderliğe uçtu
Garga kafesten liderliğe uçtu
89 0
Penaltı canavarı eldivenleri astı
Penaltı canavarı eldivenleri astı
855 0
banner355

GAÜ final biletini aldı

banner27

GAÜ final biletini aldı

Basketbolda Kadınlar KTSYD Kupası’nda ikinci finalist Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Rauf Denktaş Üniversitesi(RDÜ) karşılaşmasında belirlendi.

İlk periyodu başa baş geçen maçın ikinci periyodunda farkı yakalayan GAÜ, devreyi 26-11 üstün tamamladı. Üstünlüğünü ikinci devrede de sürdüren Girne temsilcisi mücadeleden 51-33 galip ayrılan taraf oldu. Bu sonuçla GAÜ, finalde UKÜ’nün rakibi oldu. Final maçı 27 Aralık Cuma akşamı saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.