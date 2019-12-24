GAÜ final biletini aldı

Basketbolda Kadınlar KTSYD Kupası’nda ikinci finalist Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Rauf Denktaş Üniversitesi(RDÜ) karşılaşmasında belirlendi.

İlk periyodu başa baş geçen maçın ikinci periyodunda farkı yakalayan GAÜ, devreyi 26-11 üstün tamamladı. Üstünlüğünü ikinci devrede de sürdüren Girne temsilcisi mücadeleden 51-33 galip ayrılan taraf oldu. Bu sonuçla GAÜ, finalde UKÜ’nün rakibi oldu. Final maçı 27 Aralık Cuma akşamı saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.