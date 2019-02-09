GAÜ Engelliler, Ceylanpınar’tan boş döndü

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig'de Ceylanpınar Belediyesi Engelliler, takımımız GAÜ Engelliler'i 76-62 yendi.
Ceylanpınar Spor Salonu'ndaki maçın ilk periyotunu 22-19 GAÜ Engelliler önde bitirdi.
İkinci periyotta üstünlüğü ele alan ev sahibi takım, maçın ikinci periyodu 39-34 üstün tamamladı.
Üçüncü periyota da üstün başlayan Ceylanpınar Belediyesi Engelliler, son çeyreğe 59-54 önde girdi.
Son periyotta da üstünlüğünü koruyan Ceylanpınar ekibi, salondan 76-62 galip ayrıldı.
Ceylanpınar Beledi Başkanı Menderes Atilla da maç öncesi Ceylanpınar Belediyesi Engelliler Basketbol Takımına 3 adet tekerlekli sandalye hediye etti.