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GAÜ Engelliler, Ceylanpınar’tan boş döndü

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GAÜ Engelliler, Ceylanpınar’tan boş döndü
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Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig'de Ceylanpınar Belediyesi Engelliler, takımımız GAÜ Engelliler'i 76-62 yendi.

Ceylanpınar Spor Salonu'ndaki maçın ilk periyotunu 22-19 GAÜ Engelliler önde bitirdi.

İkinci periyotta üstünlüğü ele alan ev sahibi takım, maçın ikinci periyodu 39-34 üstün tamamladı.

Üçüncü periyota da üstün başlayan Ceylanpınar Belediyesi Engelliler, son çeyreğe 59-54 önde girdi.

Son periyotta da üstünlüğünü koruyan Ceylanpınar ekibi, salondan 76-62 galip ayrıldı.

Ceylanpınar Beledi Başkanı Menderes Atilla da maç öncesi Ceylanpınar Belediyesi Engelliler Basketbol Takımına 3 adet tekerlekli sandalye hediye etti.

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