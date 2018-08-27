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GAÜ bayram seyran dinlemedi

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GAÜ bayram seyran dinlemedi
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Basketbol Büyük Erkekler Lig'inde geçtiğimiz sezon koç Kadri Alagöz yönetiminde yıllardır hasret kaldığı başarılara ulaşan Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Büyük Erkek basketbol takımı yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Saha ve salon çalışmalarını sürdüren Girne Amerikan Üniversitesi Büyük Erkek basketbol takımı, geride kalan Kurban Bayramı'nda da havanın sıcak olmasına rağmen koç Kadri Alagöz yönetiminde eksiksiz olarak özveri ile çalıştı. Takım yeni sezon için belirleyeceği hedeflere ulaşmak için çalışıyor.

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