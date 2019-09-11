Fransa’dan ABD’nin 13 yıllık serisine son

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası büyük bir sürprize sahne oldu. Dünya Kupası ve olimpiyatlar gibi iki önemli organizasyonda 13 yıldır yenilmeyen ABD'yi 89-79 mağlup eden Fransa, yarı finale yükseldi

FIBA Dünya Kupası çeyrek final maçında ABD ile karşılaşan Fransa, 1996’dan sonra ilk kez rakibini mağlup etmeyi başardı ve adını son dört takım arasına yazdırdı.

Düşük tempoda oynanan ilk periyot 18-18 beraberlikle tamamlandı. 2. çeyrekte daha etkili bir performans sergileyen Fransa, soyunma odasına 45-39 üstün girdi.

İkinci devreye skorer bir oyunla başlayan Fransa, farkı 10 sayıya (43-53) çıkarsa da, 3. çeyrekte 14 sayıyla oynayan Mitchell ile etkili olan ABD, Fransa'yı bitime 2 dakika 40 saniye kala yakaladı: 60-60. Kalan sürede de etkili olmaya devam eden ABD, 3. çeyreği 66-63 önde bitirdi.

Son çeyrekte ABD 35. dakikada 76-71 öne geçti. Rakibi önünde 11-0'lık seri yakalayan ve 82-76 üstünlük yakalayan Fransa, mücadeleden de 89-79 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

1996’dan sonra ilk kez rakibini mağlup etmeyi başaran Fransa, yarı finalde Arjantin ile karşılaşacak. Son 2 Dünya Kupası'nın şampiyonu ABD ise Sırbistan ile 5-8'incilik klasman maçına çıkacak.

13 yıllık seri bitti

Dünya Kupası ve olimpiyatlar gibi iki önemli organizasyonda 13 yıl rakiplerine yenilmeyen ABD'nin bu serisi Fransa maçıyla sona erdi. 1 Eylül 2006'da Yunanistan'a 101-95 mağlup olan ABD, sonraki Dünya Kupası ve olimpiyat oyunlarında rakipleriyle yaptığı maçları kazanmayı başarmıştı.

Mitchell, 29 sayıyla maçın en skoreri oldu

ABD’de Donovan Mitchell 29 sayıyla maçın en skoreri olurken, Fransa’da Evan Fournier 22, Rudy Gobert 21, Nando de Colo 18 sayıyla oynadı.