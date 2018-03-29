Final-Four öncesi moral yemeğinde buluştular

25. Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Final-Four öncesi düzenlenen yemekte moral depoladı

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı yönetim kurulu, bu sezon kazandıkları 25. Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla beş kupaya ulaşan teknik heyeti ve oyuncuları Final-Four öncesi kutlama ve moral yemeğinde bir araya getirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, 20-22 Nisan tarihleri arasında Macaristan’ın Sopron kentinde düzenlenecek Final-Four organizasyonu öncesinde İstanbul’da Rubby adlı restoranda buluşan ekip, zorlu müsabakalar için hem moral depoladı hem de bu sezon kazandıkları 25. Cumhurbaşkanlığı Kupası ile Türkiye Kupası şampiyonluklarını kutladılar. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen yemek boyunca sohbet eden oyuncular elde ettikleri başarıları kutlamanın keyfini çıkardı.

Işık Eyigüngör: “YDÜ’nün adını Euroleauge tarihine yazdırmak istiyoruz”

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör, zorlu ve heyecanlı Final-Four öncesi oyunculara moral ve kutlama yemeği verdiklerini vurgulayarak, oyunculara başarı dileklerini iletti.

Takımın yoğun bir sezon geçirdiğini ve zorlu kulvarlarda harika başarılar elde ettiğini ifade eden kulüp başkanı Eyigüngör, “Hep birlikte çok güzel bir gece geçirdik. Kazandığımız 25. Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası ile 5 kupaya ulaşmanın sevincini paylaştık ve de ilk kez katıldığımız Euroleague’de Final Four’a kalmamızı kutlayarak zorlu final öncesi oyuncularımızın moral depolamasını istedik. Takımın moral ve motivasyonu için güzel bir gece oldu” dedi.

Takımın Final-Four için çalışmalarını yoğunlaştırdığını belirten Eyügüngör, güzel bir sonuç alacaklarına inandıklarını ve oyuncularına güvendiklerini belirtti. Oyuncuların özverili ve disiplinli çalıştığına vurgu yapan Eyigüngör: “Öncelikle kızlarımızı elde ettikleri başarılardan dolayı kutluyorum. Çekişmeli ve seyir zevki yüksek olan karşılaşmaların sonunda gülen taraf olduk. Bundan sonraki süreçte maçlarımıza konsantre olacağız. İnşallah Final Four’dan takımımızın adına yakışır şekilde kupayı alarak döneriz. Heyecanlıyız, Yakın Doğu Üniversitesi’nin adını Euroleauge tarihine de yazdırmak istiyoruz.” sözlerini kullandı.

Bahar Çağlar: “Euroleauge Şampiyonu Olmak İstiyoruz”

Yemek sırasında açıklamalarda bulunan Takım Kaptanı Bahar Çağlar da, yemeği organize eden Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Yönetim Kurulu’na takım adına teşekkür ederek, “Geçen sezon elde ettikleri başarılarımızı bu sezonda devam ettirdiğimiz için çok mutluyuz. Koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Başarılarımız tesadüf değil, geçen yıldan itibaren çok güzel bir oluşum var. Tecrübeli bir koçumuz ve teknik-idari ekibimiz var. İdmanlarımızın temposu, idmanlardan maçlara yansıyan takım kimyası bize başarıyı getirdi. Kuzey Kıbrıs Türk halkının da desteği bizi motive ediyor. Bir aile olarak hep birlikte mücadele ediyoruz. Şimdiki hedefimiz Final Four’da güzel bir başarı elde etmek. Öncelikle tek Türk takımı olduğumuz Final Four’da finale kalmak ve ardından da ilk kez katıldığımız Euroleauge’de kupayı kaldırarak takımımıza, bize inananlara ve destekleyenlere yeni bir gurur yaşatmak istiyoruz. Bunun içinde en iyi şekilde mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.