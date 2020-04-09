FIBA'dan 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na erteleme kararı

FIBA, 2-19 Eylül 2021'de oynanması planlanan 2021 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nın 1-18 Eylül 2022 tarihine ertelendiğini duyurdu

Koronavirüs salgını nedeniyle takvim değişikliği yapılan spor organizasyonlarına bir yenisi daha eklendi.

FIBA, 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nı 1-18 Eylül 2022 tarihine ertelediğini açıkladı.

Karar, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihine ertelenmesinden kaynaklanan fikstür çakışması nedeniyle alındı.

4 ülkede düzenlenecek turnuvaya; Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya ev sahipliği yapacak.

FIBA, 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nın ise 2021 yılının 17-27 Haziran tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

12 Dev Adamın Kanada’nın Victoria kentinde sahne alacağı Olimpiyat Elemeleri ise 22 Haziran - 4 Temmuz 2021 tarihine ertelendi.