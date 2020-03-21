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Fenerbahçe'de yeni koranavirüs tedirginliği

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Fenerbahçe'de yeni koranavirüs tedirginliği

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın bazı oyuncu ve idarecilerinin koronavirüs belirtisi taşıdığı açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü, basketbol takımındaki bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlanılan erkek basketbol takımının son durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, semptomu gösterenlerin tüm tahlil ve tetkiklerinin yapıldığı ve test için alınan numunelerin Sağlık Bakanlığı'nın laboratuvarına gönderildiği belirtildi. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek test sonuçları sonrasında yeni bir açıklama yapılacağı da eklendi.

Fenerbahçe Kulübü'nün açıklamasını şu şekilde:

"Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı sporcularımız, teknik kadromuz ve idari çalışanlarımız yapılan rutin tetkiklerde Covid-19 bulgularına rastlanması sebebiyle detaylı değerlendirilmeleri amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir. Hastanede COVİD-19 şüphesi ile detaylı olarak değerlendirilen oyuncularımıza gerekli tüm tahlil ve tetkikler yapılmış ve test için alınan numuneleri Sağlık Bakanlığı’nın laboratuvarına gönderilmiştir. Yapılan tıbbi değerlendirmede, şu an için hiçbir oyuncumuzda hastanede yatmalarını gerektirecek bir klinik tablo söz konusu değildir. Bir idari çalışanımız ise hastanede tedbir amaçlı kontrol altında tutulmaktadır. Takım oyuncularımız evde sosyal izolasyonla yakın takip edilmektedirler. Sağlık Bakanlığımızdan gelecek test sonuçları sonrasında kamuoyuna yeni bir açıklama yapılacaktır."

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