Federasyon Kupası YDÜ'nün

Güzelyurt 'ta yapılan Basketbol Federasyon Kupası final mücadelesinde 2019 şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi(YDÜ) oldu.

Girne Amerikan Üniversitesi'ni (GAÜ), 31 sayı farkla 79-48 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi, Federasyon Kupasının bu yılki sahibi oldu. Henüz ilk çeyrekte rakibi karşısında farkı açan Yakın Doğu Üniversitesi, ilk devreyi 39 - 17 önde tamamladı. Maç boyunca rakibinden üstün oynayan YDÜ, maçı da 79-48 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Yakın Doğu Üniversitesi'nde tüm oyuncular sayı bulurken 13 sayıyla oynayan Darryl Palmer, 12 de ribaunt alarak maçın adamı oldu. Kaptan Halil Kutruza da13 sayı attı. GAÜ'de ise maçın en skoreri olan Batuhan 17 sayıyla oynadı.

Maçtan sonra Yakın Doğu Üniversitesi'ne Federasyon Kupasını federasyon başkanı Ahmet Sütcü ile Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu başkanı Hasan Karaokçu birlikte verdiler.