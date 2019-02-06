Federasyon Kupası kuraları çekiliyor

Bu yıl 15-21 Şubat tarihleri arasında Güzelyurt’da düzenlenecek olan KKTCBF Federasyon Kupası fikstürünün belirleneceği kura çekimi, bugün 16.00’da Basketbol Federasyonu lokalinde yapılıyor.
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