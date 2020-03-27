Evde kalmak ve spor yapmak önemli

Basketbol Kadınlar Ligi’nin yenilgisiz lideri UKÜ, çalışmalarını evde, hazırlanan program dâhilinde yaparken, takım kaptanı Şule Berksu ve koç Ayşe Günerman Özılgaz, evde kalmanın ve spor yapmanın önemine vurgu yaptı

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle diğer spor branşları gibi basketbol da durmuş vaziyette bulunuyor. KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Kadınlar Ligi’nin yenilgisiz lider konumunda bulunan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) çalışmalarına evde devam eden kulüpler arasında yer alıyor.

Oyuncular kendilerine hazırlanan program çerçevesinde evde çalışmalarını sürdürürken, takım kaptanı Şule Berksu ve koç Ayşe Günerman Özılgaz, evde kalmanın ve spor yapmanın önemine vurgu yaptı.

Berksu: “Hade sizde evde kalın ve evde spor yapmayı ihmal etmeyin”

Takım kaptanı Şule Berksu, “Sağlığımızın daha da önem kazandığı bugünlerde hep birlikte evdeyiz” dedi. “Evde kaldığımızda sizlerin de bildiği gibi günlük hareketlerimiz en az seviyeye düşüyor.

Tüm dünyanın pandemi ile savaştığı günümüzde hep birlikte sağlıklı beslenip, uyku düzenimize dikkat ediyoruz” diyen Berksu, “Tüm bunların yanında evde olsak bile evde kalarak spor yapmayı ihmal etmiyoruz. Ben evdeyim ve düzenli olarak evde sporumu yapmaya devam ediyorum. Hade sizde evde kalın ve evde spor yapmayı ihmal etmeyin” açıklamasını yaptı.

Özılgaz: “Toplumun sağlığını korumak da bizim elimizde”

Takım koçu Ayşe Günerman Özılgaz da zorlu süreçte evde olmanın önemine değinirken, sporcuların evlerinde formda kalmaları için antrenman programları gönderip takip ettiklerini, bireysel sağlığın yanı sıra, toplumun sağlığını korumanın da kendi ellerinde olduğunu aktardı.

“Maalesef dünyayı saran bir salgın yaşıyoruz” diyen Özılgaz şunları kaydetti: “Bu zorlu süreçte bizler de evlerimizdeyiz. Sporcularımızın evlerinde formda kalmalarını sağlamak için antrenman programlarını gönderip takip ediyoruz. Yalnızca bireysel sağlığımız değil, toplumun sağlığını korumak da bizim elimizde. Sağlık sistemimizin sağlık çalışanlarımızın yükünü artırmamak ve sağlıklı kalmak için güvenli mesafemizi korumalı ve evimizde kalmalıyız. Buradan tüm sağlık personelimize, polisimize ve bizlere iyi şartları sunmak için çalışmak durumunda olan herkese yürekten teşekkür ediyorum.

Ülke olarak bu günleri birlikte atlatacağımıza yürekten inanıyorum. Hem sağlığını hem sevdiklerini hem de ülkeni koru EVDE KAL.”