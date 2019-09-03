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Erdal, basketbola YDÜ forması ile döndü

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Erdal, basketbola YDÜ forması ile döndü
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Genç ve yetenekli basketbolcu Erdal Özirfanoğlu, vatani görevden dolayı ara vermiş olduğu basketbola Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) forması ile döndü.

Koç Halit Kıryağdı'nın elini güçlendiren bu transferle ilgili olarak Erdal Özirfanoğlu'nun transferi ile ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Vatani görevden dolayı ara vermiş olduğum basketbol yaşantıma tekrardan Yakın Doğu Üniversitesi ile anlaşarak devam etmeye karar verdim. Umarım bu büyük camia da çok uzun zamanlar birlikte güzel başarılara imza atarız."

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