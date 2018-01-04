Engelsizlerin rakibi Aksaray

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı yeni yıl nedeni ile lige verilen bir haftalık aradan sonra hafta sonu Lefkoşa’da 68 Aksaray Bld. Engelli’yi konuk edecek.

Göçmenköy Necati Taşkın Spor Salonu’nda 06 Ocak Cumartesi oynanacak maç saat 11.00’de başlayacak. Son maçını deplasmanda Adana Engelli SK önünde açık farkla kazanan temsilcimiz Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Lig’de 11 puanla 6. sırada yer alıyor.