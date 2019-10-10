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Engelsizlerin ilk rakibi Pendik

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Engelsizlerin ilk rakibi Pendik
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Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi yarın başlıyor. Ligdeki temsilcimiz KKTC Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı hafta sonu başlayacak lig için hazırlıklarını tamamladı.

Pendik Belediyesini yarın saat 11.00’de Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda konuk edecek olan Engelliler Spor Federasyonu takımı maçı kazanarak lige galibiyetle başlamayı hedefleyecek.

Bu sezon kadrosunda üç yeni isimle yola çıkacak olan takımımız ligde Pendik Belediyesi ve Yalova ile Süper Lige çıkmak için mücadele verecek.

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