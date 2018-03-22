Engelsizler zorlu virajda

Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı kendi evinde üç günde iki önemli maç oynayacak

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı kendi evinde 3 günde 2 önemli maç oynayacak.

Fikstür gereği 24 Mart Cumartesi saat 11.00’de Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda Altınordu BLD Engelli SK’nı konuk edecek temsilcimiz, 27 Mart Salı günü de Avrupa Kupası Grup Elemeleri nedeniyle ertelenen Çanakkale Engelli SK ile karşılaşacak. Lefkoşa Atatürk’deki bu maç saat 16.00’da başlayacak. Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, evindeki her iki maçını da tribündeki taraftar kitlesinin “ destek varsa engel yok” sloganı ile vereceği desteği de arkasına alarak kazanmak istiyor.