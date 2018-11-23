Engelsizler, zorlu Ankara deplasmanında galibiyet arayacak

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Engelliler Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ligin 6. haftasında bugün BŞB Ankaraspor takımına konuk oluyor.

Ligte bu sezona fırtına gibi girerek ilk 5 maçını kazanıp 10 puanla zirvenin 2.ci sırasına yerleşen temsilcimizin BŞB Ankaraspor ile maçı saat 15.00’de başlayacak.