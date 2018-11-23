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Engelsizler, zorlu Ankara deplasmanında galibiyet arayacak
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Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Engelliler Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ligin 6. haftasında bugün BŞB Ankaraspor takımına konuk oluyor.

Ligte bu sezona fırtına gibi girerek ilk 5 maçını kazanıp 10 puanla zirvenin 2.ci sırasına yerleşen temsilcimizin BŞB Ankaraspor ile maçı saat 15.00’de başlayacak.

Team

Wins

Lost

Points

1

Keçiören Güçlü Eller

5

0

10

2

KKTCELL

5

0

10

3

İskenderun Engelliler

5

0

10

4

Ceylanpınar Bel.

3

2

8

5

BŞB Ankaraspor

3

2

8

6

Antalya ASAT

3

2

8

7

Pendik An.Yakası

2

3

7

8

Engelsiz Gaziantep

2

3

7

9

68 Aksaray Bel.

1

4

6

10

Aydın BŞB

1

4

6

11

Çanakkale Boğazgücü

0

5

5

12

VAN BESK

0

5

5
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