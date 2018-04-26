Engelsizler, Ceylanpınar’ı ağırlayacak

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı orta sıralarda tamamlamayı garantilediği ligde, kendi evindeki son maçında Ceylanpınar Belediye Engelli SK’nı ağırlayacak.

28 Nisan Cumartesi Lefkoşa Atatürk’te oynanacak maç saat 11.00’de başlayacak. Ligde 9 maçlık galibiyeti olan ve toplamda 29 puanla orta sıralarda yer alan temsilcimiz, lige milli maçlar nedeniyle gelecek hafta ara verilecek olması nedeniyle bu sezonun son maçını Engelsiz Gaziantep ile 12 Mayıs’ta Gaziantep’te oynayacak.