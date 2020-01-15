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Engelsiz yüreklerin tatili sona erdi

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Engelsiz yüreklerin tatili sona erdi

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi’nde ilk üç takımın Süper Lige yükseleceği ligde ikinci devre hafta sonu başlıyor.

İlk devreyi 11 maçta 11 galibiyetle 22 puanla yenilgisiz lider kapatan ve Süper Lig yolunda önemli bir adım atan KKTC Engelliler ikinci devrenin ilk haftasında 18 Ocak Cumartesi günü Pendik deplasmanına olacak.

1.Lig puan durumu şöyle:

Takımlar                     O         G         M         AS       YS       P

1.KKTC                     11        11        0          875      494      22

2.Pendik                     11        9          2          785      569      20

3.Antalya  BŞB          11        9          2          775      636      20

4.G.AntepEng.          11        8          3          733      625      19

5.Yalova                     11        8          3          696      621      19

6.Konya Eng.             11        5          6          593      673      16

7.Bornova                  11        4          7          599      698      15

8. Batman ESK          11        4          7          578      742      15

9.Aksaray Bel.           11        3          8          606      714      14

10.Bursa BESK          11        3          8          659      774      14

11.Tuzla Bel.              11        1          10        580      688      12

12.M.P Samsun          11        1          10        530      775      12

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