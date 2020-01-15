Engelsiz yüreklerin tatili sona erdi

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi’nde ilk üç takımın Süper Lige yükseleceği ligde ikinci devre hafta sonu başlıyor.
İlk devreyi 11 maçta 11 galibiyetle 22 puanla yenilgisiz lider kapatan ve Süper Lig yolunda önemli bir adım atan KKTC Engelliler ikinci devrenin ilk haftasında 18 Ocak Cumartesi günü Pendik deplasmanına olacak.
1.Lig puan durumu şöyle:
Takımlar O G M AS YS P
1.KKTC 11 11 0 875 494 22
2.Pendik 11 9 2 785 569 20
3.Antalya BŞB 11 9 2 775 636 20
4.G.AntepEng. 11 8 3 733 625 19
5.Yalova 11 8 3 696 621 19
6.Konya Eng. 11 5 6 593 673 16
7.Bornova 11 4 7 599 698 15
8. Batman ESK 11 4 7 578 742 15
9.Aksaray Bel. 11 3 8 606 714 14
10.Bursa BESK 11 3 8 659 774 14
11.Tuzla Bel. 11 1 10 580 688 12
12.M.P Samsun 11 1 10 530 775 12