Engelsiz yüreklerin rakibi Konya Engelliler

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Lig lideri KKTC Engelliler 8.hafta maçını 1 Aralık Pazar günü Konya Engelliler ile yapacak.

Atatürk Spor Salonu’nun Demokrat Parti Kongresine verilmesi ile maçı Cumartesi’nden Pazar’a kaydırılan takımımız 1 Aralık Pazar günü saat 12.00’de lige 9 puanla 9. sırada yer alan Konya Engelliler ile karşılaşacak.İlk 7 haftada 7 maçını da kazanan KKTC Engelliler ligde 14 puanla lider durumda yer alıyor.

1.lİG

Takımlar O G M A.S Y.S P

1.KKTC 7 7 0 560 301 14

2 .G.Antep Eng. 7 6 1 476 376 13

3.Antalya BŞB 7 6 1 498 400 13

4.Yalova 7 6 1 455 369 13

5.Pendik 7 5 2 473 356 12

6.Bornova 7 3 4 376 455 10

7.Bursa BESK 7 2 5 411 480 9

8 .Aksaray Bel. 7 2 5 378 448 9

9.Konya Eng. 7 2 5 371 445 9

10.Batman ESK 7 2 5 352 491 9

11.Tuzla Bel. 7 1 6 378 445 8

12.M.P Samsun 7 0 7 326 488 7