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Engelsiz yüreklerin rakibi Konya Engelliler

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Engelsiz yüreklerin rakibi Konya Engelliler

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Lig lideri KKTC Engelliler 8.hafta maçını 1 Aralık Pazar günü Konya Engelliler ile yapacak.

Atatürk Spor Salonu’nun Demokrat Parti Kongresine verilmesi ile maçı Cumartesi’nden Pazar’a kaydırılan takımımız 1 Aralık Pazar günü saat 12.00’de lige 9 puanla 9. sırada yer alan Konya Engelliler ile karşılaşacak.İlk 7 haftada 7 maçını da kazanan KKTC Engelliler ligde 14 puanla lider durumda yer alıyor.

1.lİG   

Takımlar                      O         G         M         A.S      Y.S      P

1.KKTC                      7          7          0          560      301      14

2 .G.Antep Eng.          7          6          1          476      376      13

3.Antalya BŞB                        7          6          1          498      400      13

4.Yalova                     7          6          1          455      369      13

5.Pendik                      7          5          2          473      356      12

6.Bornova                   7          3          4          376      455      10

7.Bursa BESK             7          2          5          411      480      9

8 .Aksaray Bel.                       7          2          5          378      448      9

9.Konya Eng.             7          2          5          371      445      9

10.Batman ESK          7          2          5          352      491      9

11.Tuzla Bel.              7          1          6          378      445      8

12.M.P Samsun           7          0          7          326      488      7

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