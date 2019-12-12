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Engelsiz yüreklerin rakibi Gaziantep

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Engelsiz yüreklerin rakibi Gaziantep

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi’nde 10. haftada lider KKTC Engelliler, Gaziantep Engelliler’i konuk edecek.

Yenilgisiz lider olarak yoluna devam eden KKTC Engelliler 14 Aralık Cumartesi günü dördüncü sırada yer alan Gaziantep Engelliler ile Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda saat 11.00’de karşılaşacak. Bitime 2 hafta kala ilk devreyi lider bitirmeyi garantileyen takımımız ligin güçlü takımı Antep ekibini de yenerse Süper Lig için yolunu iyice aşmış olacak.

Takımımız devrenin son maçını da 21 Aralık Cumartesi günü Bursa Bedensel Engelliler ile deplasmanda oynayacak.

1.Lig

Takımlar                      O         G         M         A.S      Y.S      P

1.KKTC                       9          9          0          712       389       18

2.Yalova                      9          8          1          588       477       17

3.Pendik                       9          7          2          627       467       16

4.G.AntepEng.             9          7          2          610       501       16

5.Antalya  BŞB            9          7          2          637       537       16

6.Aksaray Bel. .           9          3          6          504       586       12

7. Batman ESK                        9          3          6          472       619       12

8.Bornova                    8          3          5          429       511       11

9.Bursa BESK              9          2          7          524       629       11

10.Tuzla Bel.                9          1          8          471       570       10

11.Konya Eng.  .           8          2          6          414       522       10

12.M.P Samsun                        9          1          8          438       618       10

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