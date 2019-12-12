Engelsiz yüreklerin rakibi Gaziantep

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi’nde 10. haftada lider KKTC Engelliler, Gaziantep Engelliler’i konuk edecek.

Yenilgisiz lider olarak yoluna devam eden KKTC Engelliler 14 Aralık Cumartesi günü dördüncü sırada yer alan Gaziantep Engelliler ile Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda saat 11.00’de karşılaşacak. Bitime 2 hafta kala ilk devreyi lider bitirmeyi garantileyen takımımız ligin güçlü takımı Antep ekibini de yenerse Süper Lig için yolunu iyice aşmış olacak.

Takımımız devrenin son maçını da 21 Aralık Cumartesi günü Bursa Bedensel Engelliler ile deplasmanda oynayacak.

1.Lig

Takımlar O G M A.S Y.S P

1.KKTC 9 9 0 712 389 18

2.Yalova 9 8 1 588 477 17

3.Pendik 9 7 2 627 467 16

4.G.AntepEng. 9 7 2 610 501 16

5.Antalya BŞB 9 7 2 637 537 16

6.Aksaray Bel. . 9 3 6 504 586 12

7. Batman ESK 9 3 6 472 619 12

8.Bornova 8 3 5 429 511 11

9.Bursa BESK 9 2 7 524 629 11

10.Tuzla Bel. 9 1 8 471 570 10

11.Konya Eng. . 8 2 6 414 522 10

12.M.P Samsun 9 1 8 438 618 10