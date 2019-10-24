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Engelsiz Yüreklerin rakibi Aksaray Belediyesi

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Engelsiz Yüreklerin rakibi Aksaray Belediyesi
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Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligde ilk iki hafta sonunda lider bulunan KKTC Engelliler takımımız bu hafta Aksaray Belediyesi’ni konuk edecek.

İlk iki haftada oynadığı basketbol ve aldığı farklı galibiyetlerle dikkat çeken takımımız yarın saat 11.00’de Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda Aksaray Belediyesi’ni konuk edecek.

Takımımız ikinci haftası tamamlanan ligde 2 galibiyete yenilgisiz lider olarak ilk sırada yer alırken, Aksaray Belediyesi ise 3 puanla 4.sırada haftaya başlıyor.

Takımlar                      O         G         M         As        YS       P

1.KKTC ENG.            2        2          -           164       97      4

2.G.Antep  ENG.                    2        2          -           130       87      4

3.Yalova ORT.            2        2          -           130        99      4

4. Aksaray Bld.           2        1          1          135      115      3

5.Pendik Bld.              2        1          1          109      105      3

6.Bursa ENG.              2        1          1          117      116      3

7.Tuzla Bld. ENG.      2        1          1          102      106      3

8.AntalyaBŞH.Bld      2        1          1          125      134      3

9.İzmir Bornova          2        1          1            96      126      3

10.Konya ENG.                      2         -           2            94      120      2

1.1 Batman ENG.                   2         -           2            76      125      2

12.Samsun ENG.                    2         -           2            90      144      2

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