banner255
banner69
Bekir’in yıldızlı golu
Bekir’in yıldızlı golu
4 0
25 saat boyunca durmaksızın temel dökümü yapacaklar
25 saat boyunca durmaksızın temel dökümü yapacaklar
521 0
 
Porsche Macan'a GTS dopingi
Porsche Macan'a GTS dopingi
25 0
İlahlar “Oyna GG” dedi
İlahlar “Oyna GG” dedi
95 0
51 0
Anketler doğru söylemez
Anketler doğru söylemez
92 0
Hamitköylüler kenetlendi
Hamitköylüler kenetlendi
176 0
banner374

Engelsiz yüreklerin bileği bükülmüyor

banner27

Engelsiz yüreklerin bileği bükülmüyor

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol1. Ligde geçtiğimiz hafta Süper Lige çıkmayı garantileyen KKTC Engelliler 17. haftada Batman Engelliler karşısında da 82-32 galip geldi.

Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada baştan sona üstün oynayan KKTC maçı 50 sayı farkla 82-32 kazanarak 34 puanla yenilgisiz liderliğini sürdürdü.Maçta KKTC adına Murat Ekşi 34 ve İranlı Mohsen de 25 sayı ile oynadı.

Takımımız ligde 18.hafta maçını 29 Şubat cumartesi günü yine Atatürk Spor Salonu'nda Bornova ile yapacak.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.