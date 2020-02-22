Engelsiz yüreklerin bileği bükülmüyor

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol1. Ligde geçtiğimiz hafta Süper Lige çıkmayı garantileyen KKTC Engelliler 17. haftada Batman Engelliler karşısında da 82-32 galip geldi.

Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada baştan sona üstün oynayan KKTC maçı 50 sayı farkla 82-32 kazanarak 34 puanla yenilgisiz liderliğini sürdürdü.Maçta KKTC adına Murat Ekşi 34 ve İranlı Mohsen de 25 sayı ile oynadı.

Takımımız ligde 18.hafta maçını 29 Şubat cumartesi günü yine Atatürk Spor Salonu'nda Bornova ile yapacak.