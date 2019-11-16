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Engelsiz yüreklerimiz, ligi alt üst etti

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KKTC EngellilerTekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız deplasmanda Batman karşısında zorlanmadan kazanırken, 6. haftada 6. galibiyetlerini aldılar

Engelsiz yüreklerimiz, ligi alt üst etti

Türkiye Tekerekli Sandalye Basketbol 1.Ligin yenilgisiz lideri KKTC Engelliler 6.haftada Batman’a konuk oldu.

Ligde yenilgisiz lider olarak yoluna devam eden ve ayrıca en çok sayı ve en az sayı siyen ekip olma özelliği de olan engellilerimiz dün haftaya sekizinci sırada giren Batman ile deplasmanında karşılaştı.

KKTC Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol takımımız Batman’ı 41 sayı farkla 80-39 yenerek yenilgisiz liderliğini sürdürdü.Engellilerimiz, Batman karşısında zorlanmadan maçı 41 sayı farkla kazanırken, 6.haftada 6. galibiyetini alarak yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

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