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Engelsiz yürekleri seriyi sürdürdü

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Engelsiz yürekleri seriyi sürdürdü
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Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı orta sıralarda tamamlamayı garantilediği ligde kendi evindeki son maçında Ceylanpınar Belediye Engelli SK’nü ağırladı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçı 66-60’lk skorla kazanan ve galibiyet serisini sürdüren takımımız, galibiyet sayısını 10 maça çıkardı. Temsilcimiz, lige milli maçlar nedeniyle gelecek hafta ara verilecek olmasından dolayı sezonun son maçını Engelsiz Gaziantep ile 12 Mayıs’ta Gaziantep’te oynayacak.

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