Engelsiz yüreklere engel sökmedi

Türkiye Engelliler Federasyonunun, KKTC Engelliler’e çıkardığı zorluklara rağmen takımımız zorlu Yalova deplasmanından 5 sayı farklagalibiyetle döndü

Türkiye Engelliler Federasyonunun,KKTC Engelliler’e şampiyonluk yolunda çıkardığı zorluklara rağmen takımımız zorlu Yalova deplasmanından galibiyetle döndü.

KKTC Engelliler 15. hafta maçında Yalova deplasmanında5 sayı farkla76-71 kazanarak şampiyonluğa bir adım da yaklaştı.Hafta içinde yaşanan olaylar nedeniyle gergin bir atmosferde oynanan maçın ilk periyodunu 22-20 takımımız önde bitirdi.İkinci periyot da çekişmeli geçerken Yalova devreyi 1 sayı farkla 41-40 önde bitirdi.

İkinci yarıya iyi başlayan Yalova farkı açarak 10 sayı fark açtı.Ancak Yalova bu bölümü 60-53 önde bitirebildi.

Son periyotta ise takımımız oyuna ağırlığını koyarak maçı76-71 kazarak 15.maçında 15.galibiyeti alarak şampiyonluk yolundaönemli bir adım attı.