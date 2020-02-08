banner255
banner69
Renault Megane da elektriklendi
Renault Megane da elektriklendi
14 0
YDÜ Girne’de esti
YDÜ Girne’de esti
80 0
 
37 0
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
2.2B 0
Başbakanlık önünde üç eylem birden
Başbakanlık önünde üç eylem birden
33 0
Üç liralık ürüne 5 lira posta ücreti mi alınır?
Üç liralık ürüne 5 lira posta ücreti mi alınır?
751 0
Örtülü ödenekten gazetecilere para iddiası
Örtülü ödenekten gazetecilere para iddiası
136 0
banner374

Engelsiz yüreklere engel sökmedi

banner27

Türkiye Engelliler Federasyonunun, KKTC Engelliler’e çıkardığı zorluklara rağmen takımımız zorlu Yalova deplasmanından 5 sayı farklagalibiyetle döndü

Engelsiz yüreklere engel sökmedi

Türkiye Engelliler Federasyonunun,KKTC Engelliler’e şampiyonluk yolunda çıkardığı zorluklara rağmen takımımız zorlu Yalova deplasmanından galibiyetle döndü.

KKTC Engelliler 15. hafta maçında Yalova deplasmanında5 sayı farkla76-71 kazanarak şampiyonluğa bir adım da yaklaştı.Hafta içinde yaşanan olaylar nedeniyle gergin bir atmosferde oynanan maçın ilk periyodunu 22-20 takımımız önde bitirdi.İkinci periyot da çekişmeli geçerken Yalova devreyi 1 sayı farkla 41-40 önde bitirdi.

İkinci yarıya iyi başlayan Yalova farkı açarak 10 sayı fark açtı.Ancak Yalova bu bölümü 60-53 önde bitirebildi.

Son periyotta ise takımımız oyuna ağırlığını koyarak maçı76-71 kazarak 15.maçında 15.galibiyeti alarak şampiyonluk yolundaönemli bir adım attı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.