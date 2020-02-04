Engelsiz yüreklere, engel çıkarıyorlar

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, keyfi bir şekilde sporcumuz Baran’ın puanını yükseltirken, Engelliler Spor Federasyonu başkanımız Ruhsar Vudalı buna tepki gösterip, “Ligin bitmesine 7 maç kala oyuncumuza yapılanı, benim adaletim, iyi niyetim kabul etmez.” açıklamasını yaptı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu sporcumuz Baran’ın puanını yükseltmesine Engelliler Spor Federasyonu başkanı Ruhsar Vudalı tepki gösterdi. Takımımız oyuncusu Baran Oğuz’un puanı Yalova maçı öncesinde 1 puan olan engel derecesi, 2,5 puana çıkarılarak büyük bir skandala imza atıldı.

KKTC Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ruhsar Vudalı, 3 Şubat tarihinde ellerine ulaşan federasyon açıklaması ile olayı öğrenmelerinin ardından karar tepki gösterdi.

Vudalı şöyle konuştu:

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Sağlık Kurulu kararıyla parkedeki liderliğimizi almak istiyor, yazık.

Kuralları, olanları, hayatın beni sınamalarını kabul edip hep yaşadım. Ama bu taraflı karar kabul edilebilir değildir. Tekerlekli sandalye basketbolunda engel durumunuza göre 0-5 arasında puanlandırılıp ona göre oynayabiliyorsunuz. Saha içi toplam oyuncu puanı Türkiye‘de 14’tür.

Lig 12 Ekim 2019’da başladı. Transferler, oyun düzeni bu puanlamaya göre yapıldı. 22 Aralık - 18 Ocak devre arası ve transfer dönemiydi. Bu dönemde tarafımıza hiçbir bildirim yapılmadan 7 Şubat‘tan itibaren bugüne kadar 1 puan oynayan oyuncumuzun 2,5 puan olduğu bildirildi. Benim adaletim, iyi niyetim bunu kabul etmez. Oyuncu ligin bitmesine 7 maç kala, 1,5 puan nasıl yükseltilir. Kararın 7 Şubat’tan itibaren 8 Şubat’taki maçtan önce olması da çok manidardır. Çok emek , zaman harcayarak 14 maçta, 14 galibiyetli takımın antrenörü, oyuncuları ve yönetimi olarak bize yapılan büyük haksızlık yapıldı.

İlk defa iddialı olarak ayni şekilde yolumuza devam diyoruz. Çünkü inandıklarına inandığımız antrenör ve takımımız var. Başarımızdan rahatsız olanlar bundan sonraki galibiyetlerimizi şimdiden sizlere hediye ediyoruz. Şans ve başarı bizimle olacaktır”