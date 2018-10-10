Engelsiz yüreklerde hedef Süper Lig

Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Cumartesi başlayacak olan yeni sezona, Süper Lig hedefiyle girecek

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligleri’nde Kuzey Kıbrıs Turkcell ana sponsorluğunda 11 yıldır ülkemizi başarıyla temsil eden Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nda 13 Ekim’de başlayacak Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi öncesinde yarı öncesinde kollar sıvandı.

Temsilcimiz yeni sezonun ilk maçını 13 Ekim Cumartesi deplasmanda Gaziantep Engelli ile oynayacak. Başantrenör Hüseyin Dayı, idari manajer Haluk Taşkınçay ve sporcu sorumlusu Raif Güçkan takımla birlikte yeni sezon için yaklaşık 1 aydır teknik ve taktik ağırlıklı çalışmaları sürdürüyorlar. Engelliler Spor Federasyonu yönetimi de yeni sezon öncesinde sporcuların moral motivasyonunu artırmak için uğraş veriyor. Geçtiğimiz sezonun sporcuları ile yeni sezona hazırlanan takıma geçen hafta katılan İranlı Ali Ebrahim Akber de güç katacak.

Yeni sezona yüksek moralle hazırlandık

Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yusuf Musioğlu, yeni sezon öncesi basına yaptığı açıklamada, takımın yeni sezona yüksek moralle hazırlandığını, takıma yeni katılan İranlı Ekber’le sezona süper lige çıkma parolası ile başlayacaklarını bildirdi.

Spora ve sporcuya her zaman için özel önem veren Kuzey Kıbrıs Turkcell’in 10 yılı aşan süredir ülke tekerlekli sandalye basketboluna koşulsuz destek vermesinden mutlu olduklarını belirten başkan Musioğlu, basının da desteği ile yeni sezonda tribünlerden coşkulu taraftar desteği beklediklerini, bunun için yönetim olarak üzerlerine düşen görevleri yerine getireceklerini kaydetti.