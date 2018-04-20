Engelsiz yüreklerde hedef galibiyet

Soydan SAKALLI

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Birinci Ligi'nde mücadele eden KKTCELL Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız, Aksaray deplasmanında galibiyet hedefleyecek. Dün sabah Ankara üzerinden Aksaray'a giden kafilemiz galibiyet alarak ligde tehlikeden uzak kalmak isteyecek. Takımın koçu Hüseyin Dayı, sezonun finali gibi bir maç olacak olan maçı kazanarak son 2 haftaya rahat girmek istediklerini belirtti. Dayı, Aksaray için de büyük önem taşıyan maçı kazanacaklarına da inanç belirtti.