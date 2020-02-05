Engelsiz yürekler zorlu virajda

Türkiye Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye 1.Ligi’nde 15.hafta zorlu bir maça sahne olacak.

Ligin yenilgisiz lideri KKTC 8 Şubat Cumartesi deplasmanda 3. sırada yer alan Yalova ile deplasmanda karşılaşacak.

Maçı KKTC kazanırsa Süper Lig yolunda büyük bir adım atmış olacak.

Gergin atmosfer Federasyonun KKTC oyuncusu Baran Oğuz’un puanını yükseltmesinin Yalova maçına denk gelmesi ile bu maçın önemi daha da arttı.

Ligin yenilgisiz lideri KKTC 15.haftada üçüncü sırada yer alan ve Süper Lige çıkma mücadelesi veren Yalova deplasmanında olacak. Bu zorlu maç 8 Şubat Cumartesi TSİ ile 12.00’de oynanacak.

İlk 14 hafta sonunda 14 galibiyet ve 28 puanla lider olan KKTC , Yalova deplasmanında kazanması halinde Süper Lig için büyük bir avantajı eline geçirip gözünü şampiyonluğa dikecek.

Takımımızın kalan maçlarının kolay olması da bu maçın önemini bir kez daha artırıyor.

1.Lig

Takımlar O G M A.S Y.S P

1.KKTC 14 14 0 1145 648 28

2.Pendik 14 11 3 980 743 25

3.Yalova 14 11 3 951 755 25

4.Antalya 14 11 3 988 803 25

5.G.Antep 14 11 3 938 772 25

6.Bursa 14 6 8 825 920 20

7.Konya Eng. 14 5 9 735 881 19

8. Batman 14 5 9 725 927 19

9.Bornova 14 4 10 758 898 18

10.Aksaray Bel. 14 4 10 774 976 18

11.Tuzla Bel. 14 1 13 723 863 15

12.M.PSamsun 14 1 13 665 1021 15