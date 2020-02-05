banner255
banner69
Van'daki çığ felaketinde ölü sayısı artıyor
Van'daki çığ felaketinde ölü sayısı artıyor
34 0
22 0
 
Polis de Karayolları da vatandaş da duyarsız
Polis de Karayolları da vatandaş da duyarsız
30 0
Koopspor, YDÜ’yü Mandiçle devirdi
Koopspor, YDÜ’yü Mandiçle devirdi
29 0
21 0
Narenciye can çekişiyor
Narenciye can çekişiyor
30 0
Zirve Alptürk ve Sona’nın
Zirve Alptürk ve Sona’nın
70 0
banner374

Engelsiz yürekler zorlu virajda

banner27

Engelsiz yürekler zorlu virajda

Türkiye Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye 1.Ligi’nde 15.hafta zorlu bir maça sahne olacak.

Ligin yenilgisiz lideri KKTC 8 Şubat Cumartesi deplasmanda 3. sırada yer alan Yalova ile deplasmanda karşılaşacak. 

Maçı KKTC kazanırsa Süper Lig yolunda büyük bir adım atmış olacak.

Gergin atmosfer Federasyonun KKTC oyuncusu Baran Oğuz’un puanını yükseltmesinin Yalova maçına denk gelmesi ile bu maçın önemi daha da arttı.

Ligin yenilgisiz lideri KKTC 15.haftada üçüncü sırada yer alan ve Süper Lige çıkma mücadelesi veren Yalova deplasmanında olacak. Bu zorlu maç 8 Şubat Cumartesi TSİ ile 12.00’de oynanacak.

İlk 14 hafta sonunda 14 galibiyet ve 28 puanla lider olan KKTC , Yalova deplasmanında kazanması halinde Süper Lig için büyük bir avantajı eline geçirip gözünü şampiyonluğa dikecek.

Takımımızın kalan maçlarının kolay olması da bu maçın önemini bir kez daha artırıyor.

1.Lig   

Takımlar                     O         G         M         A.S      Y.S      P

1.KKTC                      14        14        0          1145    648      28

2.Pendik                      14        11        3          980      743      25

3.Yalova                     14        11        3          951      755      25

4.Antalya                    14        11        3          988      803      25

5.G.Antep                   14        11        3          938      772      25

6.Bursa                       14        6          8          825      920      20

7.Konya Eng.              14        5          9          735      881      19

8. Batman                   14        5          9          725      927      19

9.Bornova                   14        4          10        758      898      18

10.Aksaray Bel.          14        4          10        774      976      18

11.Tuzla Bel.              14        1          13        723      863      15

12.M.PSamsun           14        1          13        665      1021    15

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.