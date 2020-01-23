Engelsiz yürekler zorlu virajda

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi’nde yenilgisiz lider KKTC Engelller yarın ikinci sırada yer alan Antalya Büyükşehr Belediyesi’ni konuk edecek.
12.hafta sonunda 24 puanla lider durumda yer alan KKTC Engelliler ile 22 puanla ikinci sırada yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yarın saat 13.00’te karşı karşıya gelecekler.
1.Lig
Takımlar O G M AS YS P
1.KKTC 12 12 0 960 536 24
2.Antalya BŞB 12 10 2 866 664 22
3.Pendik 12 9 3 827 654 21
4.Yalova OSK 12 9 3 794 662 21
5.G.Antep Eng. 12 9 3 806 678 21
6.Konya Eng. 12 5 7 646 746 17
7. Batman ESK 12 5 7 633 792 17
8.Bornova 12 4 8 653 754 16
9.Bursa BESK 12 4 8 715 828 16
10.Aksaray Bel. 12 3 9 647 812 15
11.Tuzla Bel. 12 1 11 630 743 13
12.M.P Samsun 12 1 11 558 866 13