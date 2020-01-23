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Engelsiz yürekler zorlu virajda

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Engelsiz yürekler zorlu virajda

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi’nde yenilgisiz lider KKTC Engelller yarın ikinci sırada yer alan Antalya Büyükşehr Belediyesi’ni konuk edecek.

12.hafta sonunda 24 puanla lider durumda yer alan KKTC Engelliler ile 22 puanla ikinci sırada yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yarın saat 13.00’te karşı karşıya gelecekler. 

1.Lig

Takımlar                     O         G         M         AS       YS       P

1.KKTC                      12        12        0          960      536      24

2.Antalya  BŞB           12        10        2          866      664      22

3.Pendik                      12        9          3          827      654      21

4.Yalova OSK             12        9          3          794      662      21

5.G.Antep Eng.           12        9          3          806      678      21

6.Konya Eng.              12        5          7          646      746      17

7. Batman ESK           12        5          7          633      792      17

8.Bornova                   12        4          8          653      754      16

9.Bursa BESK            12        4          8          715      828      16

10.Aksaray Bel.          12        3          9          647      812      15

11.Tuzla Bel.              12        1          11        630      743      13

12.M.P Samsun          12        1          11        558      866      13

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