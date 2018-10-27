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Engelsiz Yürekler yine fark attı

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Engelsiz Yürekler yine fark attı
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Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’ne çok iyi bir başlangıç yapan Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ilk 2 galibiyet sonrasında dün konuk ettiği Ceylanpınar Belediye Engelli’yi de farklı skorla geçerek (70 – 49) galibiyet serisini 3’e çıkardı.

Taşkınköy Spor Salonu’nda oynanan, yoğun taraftar kitlesi yanında ÜKÜ sınıf öğretmenliği ve diğer branşlarda okuyan kalabalık bir öğrenci grubunun desteği ile oynayan temsilcimiz 4 periyodu da farklı skorlarla geçerek, 21 sayı farkla mutlu sona ulaştı. Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ligeki aradan sonra gelecek hafta Van Engelli SK’na konuk olacak.

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