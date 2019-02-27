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Engelsiz yürekler, Süper Lig yolunda

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Girne Amerikan Üniversitesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ligin bitimine 6 hafta kala Süper Lig yolunda ilerliyor. Takımımız Cumartesi günü bire bir rakibi Ankara Büyükşehir Belediyesi ile önemli bir karşılaşmaya çıkacak

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Engelsiz yürekler, Süper Lig yolunda
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Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde 3. sırada yer alan Girne Amerikan Üniversitesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ligin bitimine 6 hafta kala Süper Lig yolunda ilerliyor.

Engellilerimiz 16. haftası geride kalan ligde 13 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 29 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Takımımız 2 Mart Cumartesi günü saat 11.00’de ligde bire bir rakibi durumunda olan Ankara Büyükşehir Belediyesi ile önemli bir karşılaşmaya çıkacak. GAÜ bu karşılaşmayı kazanırsa Süper Lige çıkma yolunda önemli bir engeli geçmiş olacak.

 Girne Amerikan Üniversitesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımının bitime 6 hafta kala 3 kendi sahası 3 de deplasmanda maçı kaldı. Takımımızın bu hafta sonu oynayacağı maç hem Süper Lige çıkma yolunda önemli bir maç hem de bire bir rakibi ile oynayacak olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor.

GAÜ’nün deplasmanda yine bire bir rakibi İskenderun ve lider Keçiören Belediyesi ile yapacağı maçlar da var. Engellilerimiz kendi sahasında ise Ankara Büyükşehir Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ile karşılaşacak.

Kalan maçlar şöyle:

Ankara Büyükşehir Belediyesi

Çanakkale (D)

Aydın Büyükşehir

İskenderun Engelliler (D)

Antalya Büyükşehir

Keçiören Belediyesi (D)

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