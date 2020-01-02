Engelsiz yürekler, Süper Lig için çalışıyor

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nin ilk yarısını yenilgisiz lider bitiren KKTC Engelliler ikinci devre çalışmalarına koç Hüseyin Dayı gözetiminde başlarken,Dayı, işimizi ciddi yaparak erken bir vaziyette Süper Lige çıkmak istiyoruz dedi

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi’nin ilk yarısını yenilgisiz lider bitiren KKTC Engelliler ikinci devre çalışmalarına başladı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda ilk idmanını dün koç Hüseyin Dayı gözetiminde yapan engellilerde devre arasında yurt dışına giden Mohsen ve Furkan katılmadılar.KKTC Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı koçu Hüseyin Dayı ilk yarıda başarılı bir performans sergileyerek devreyi yenilgisiz lider bitirmelerinin önemli olduğunu söyledi.

Dayı, “ikinci yarının ilk dört haftasında bire bir rakiplerimizle oynayacağız. Bu dört haftalık periyot sonunda kazanarak Süper Ligi haftalar öncesinde garantilemek amacındayız.

Bunun için de çalışmalarımıza hemen başladık. İşimizi ciddi yaparak erken bir vaziyette Süper Lig’e çıkmak amacındayız.” dedi.