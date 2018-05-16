Engelsiz yürekler, sezonu galibiyetle tamamladı

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde başarılı bir sezonu geride bırakan Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Gaziantep Engelli deplasmanında oynadığı sezonun son maçını 63 – 72 kazanarak Ada’ya mutlu döndü. Temsilcimiz son maçta elde ettiği galibiyetle toplam puanını 32’ye çıkararak 12 takımlık Ligi 7. sırada tamamladı.
Koç Orçun Kamalı, Yardımcı Antrenör Hüseyin Dayı, İdari Manejer Haluk Taşkınçay yönetiminde yüksek tempolu bir sezon geçiren KKTCELL Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Ligi 10 galibiyet, 12 mağlubiyet ve toplam averajda 32 puanla 7. sırada tamamladı.