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Engelsiz yürekler, sezonu galibiyetle tamamladı

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Engelsiz yürekler, sezonu galibiyetle tamamladı
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Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde başarılı bir sezonu geride bırakan Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Gaziantep Engelli deplasmanında oynadığı sezonun son maçını  63 – 72 kazanarak Ada’ya mutlu döndü. Temsilcimiz son maçta elde ettiği galibiyetle toplam puanını 32’ye çıkararak 12 takımlık Ligi 7. sırada tamamladı.

Koç Orçun Kamalı, Yardımcı Antrenör Hüseyin Dayı, İdari Manejer Haluk Taşkınçay yönetiminde yüksek tempolu bir sezon geçiren KKTCELL Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Ligi 10 galibiyet, 12 mağlubiyet ve toplam averajda 32 puanla 7. sırada tamamladı.

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