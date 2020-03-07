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Engelsiz yürekler şampiyon

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Engelsiz yürekler şampiyon

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi’nde 19.haftada KKTC Engelliler şampiyonluğunu ilan etti.

Birinci Ligin 19.haftasında Konya Engeliler’i deplasmanda 92-59 yenen KKTC rakipleri önünde bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.Konya Engelliler ile deplasmanda karşılaşan KKTC Engelliler baştan sona üstün oynadığı maçı 43 sayı farkla 92-49 kazanırken, şampiyonluğunu ilan etti.

19.haftada bire bir rakipleri Yalova’nın,Gaziantep’i yenmesi ile arkasında bulunan 4 takıma da ikili averajda da üstünlük sağlayan KKTC Engelliler 2015 – 2016 sezonunda düştükleri Süper Lig’e 5 sezon sonra şampiyon olarak geri döndü.

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