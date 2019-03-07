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Engelsiz yürekler parkeye iniyor

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GAÜTekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonunun organize ettiği Euroleague 3’te mücadeleye bugün başlıyor

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Engelsiz yürekler parkeye iniyor
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonunun organize ettiği Euroleague 3’te mücadeleye bugün başlıyor.

Fransa’da 7-10 Mart tarihlerinde B Grubu’nda mücadele edecek takımımız Girne Amerikan Üniversitesinin yanı sıra ev sahibi Fransa’dan Meylan Grenebole, İsviçre’nin Les Aigles, Rusya’dan Krylja Barsa ve Avusturya’dan RBB Flınkstones takımı ile mücadele verecekler. 

B Grubu’nda Girne Amerikan Üniversitesi ilk karşılaşmasında bugün KKTC saati 12.30’da Rusya’nın Krylia Barsa takımı ile karşılaşacak. Takımımız günün ikinci maçında ise Avusturya ekibi RBB Flinkstones ile KKTC saati 21.15’te mücadele verecek. Elemelerde 9 Mart Cumartesi günü de Girne Amerikan Üniversitesi iki karşılaşmaya çıkacak.

Takımımız ikinci gün ilk maçını Fransa’dan Meylan Grenoble ve İsviçre’den Les Aigles ile organizasyonu tamamlayacak.

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