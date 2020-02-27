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Engelsiz yürekler istatistiklerde de önde

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KKTC Engelliler, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi’nde 17 galibiyetle yenilgisiz liderlik koltuğunda otururken istatistiklerde de önde gidiyor

Engelsiz yürekler istatistiklerde de önde

KKTC Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı 18.hafta maçında bu kez İzmir temsilcisi Bornova’yı konuk edecek.

Süper Ligi geçtiğimiz haftalarda garantileyen KKTC takımı 18. hafta karşılaşmasında yarın Atatürk Spor Salonu’nda saat 11.00’de yedinci sırada yer alan Bornova karşısına çıkacak.

KKTC Engelliler, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi’nde 17 hafta geride kalırken 17 galibiyetle yenilgisiz liderlik koltuğunda oturuyor.Takımımız ayrıca ligin en çok galibiyet alan takımı olurken, 1422 sayı ile en çok sayı atan takım ve 783 sayı ilke de en az sayı yiyen takım konumunda, istatistiklerde de önde gidiyor. 

1.Lig

Takımlar                                 O         G         M         A.S      Y.S      P

1KKTC                                   17        17         -          1422    783      34

2.Pendik                                  17        14        3          1190    908      31

3.Antalya BŞB                        17        13        4          1192    975      30

4.Yalova OSK                         17        13        4          1179    934      30

5.G.Antep Eng.                       17        12        5          1109    957      29

6.Bursa BESK                        17          8        9          996      1095    25

7.Bornova                               17          6       11         982      1086    23

8.Aksaray Bel.                        17          5       12         977      1176    22

9.Konya Eng.              .           17          5       12         890      1098    22

10.Batman Eng.                     16          5       11         804      1066    21

11.Tuzla Bel.                          17          2       15         900      1061    19

12.M.P Samsun                       16          1       15         737      1239    17

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