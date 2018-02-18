Engelsiz Yürekler, ikinci yarıya bileniyor

Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ikinci yarı öncesinde hazırlıklarını hızlandırdı. Temsilcimiz 2. yarının ilk maçını 24 Şubat’ta Yalova Engelli takımı ile evinde oynayacak. Takımın en skorer oyuncusu Murat Ekşi takımdaki paylaşımcı anlayış sayesinde başarılı olacaklarını söyledi

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde ülkemizi başarıyla temsil eden Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 24 Şubat’da başlayacak ikinci yarı öncesinde hazırlıklarını hızlandırdı. Temsilcimiz 2. yarının ilk maçını 24 Şubat’da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda Yalova Engelli takımı ile oynayacak.

Başantrenör Orçun Kamalı ve İdari Manajer Haluk Taşkınçay ile birlikte takımı ikinci yarıyla hazırlamak için kondisyon, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar yaparken, Engelliler Spor Federasyonu Yönetimi de sporcuların moral motivasyonunu artırmak için uğraş veriyor.

Ligin ilk yarısını oynadığı 11 maçtan 4 galibiyet elde ederek averajla 8. sırada tamamlayan Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Süper Lige çıkarabilmek adına ligin 3. sırasındaki Altınordu takımı ile olan 4 puanlık farkı kapatmak için çaba harcayacak.

Temsilcimizin bu yıl ki önemli bir hedefi de 7 – 8 Mart (2018’de katılacağı Avrupa Ligi (Eurocup) 3. grubunda ülkemizi başarıyla temsil etmek olacak. Bosna – Hersek’te yer alacak Avrupa Kupası maçları için temsilcimiz haftalık idman programını yoğunlaştırdı.

Oyuncular takımda mutlu

Lig ve Avrupa Kupası maçlarının birbirine yakın olması nedeniyle hazırlıklarını yoğunlaştıran Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın kıdemlilerinden Ahmet Akdeniz, takımdaki dostluk dayanışma ruhunun üst düzeyde olmasından hayli mutlu. Akdeniz “Bizim tek derdimiz gönülden sevdiğimiz bu sporu huzurlu bir ortamda moralle yapabilmek bu açıdan bu yıl takımdaki yüksek motivasyon beni olumlu etkiliyor.” şeklinde konuştu.

Takımın en skorer oyuncusu Murat Ekşi takımdaki paylaşımcı anlayıştan oldukça memnun. “ takımdaki yeni arkadaşlar çoğaldıkça paylaşım ruhu da artıyor, dostluklar pekişiyor bu da beni fazlasıyla mutlu ediyor” diyen Murat, takıma 10 yıldır her koşulda desteğini esirgemeyen, sloganıyla hep yanlarında olan Kuzey Kıbrıs Turkcell yönetimi ve “destek varsa engel yok” sloganıyla kendilerini maçlarda yalnız bırakmayan çalışanlarına teşekkür etti.

Yenilerden Ömer Hamidan el birliği ile yaratılan sevgi ortamında spor yapmanın bambaşka bir keyif olduğunu ifade ederek “Bu ortamı yaratan federasyon ve KKTcell yetkililerine teşekkür ediyoruz daha çok arkadaşımızın da aramıza katılmasını bekliyoruz” dedi.

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi ilk devre puan tablosu:

Fikstür Puan Tablosu