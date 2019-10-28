Engelsiz yürekler için Merit’te kenetlendiler

Merit International sponsorluğunda KKTC Engelliler Spor Federasyonu yararına düzenlenen gala yemeğinden, 50 bin Türk Lirası gelir sağlandı

Gerçekleştirmiş olduğu sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini ekleyen Merit Royal Hotel, KKTC Engelliler Spor Federasyonu’nun Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı yararına MeritRoyal Premium Hotel’de düzenlediği gala yemeği ile bir kez daha takdir topladı.

MeritRoyal Premium Hotel Balo Salonu’nda gerçekleşen gala yemeğine KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Milletvekilleri Tufan Erhürman, Resmiye Eroğlu Canaltay, Jale Refik Rogers, Sıla Usar İncirli, Fikri Toros ve Armağan Candan, Merit International Hotels& Resorts Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Özbaş, KKTC Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ruhsar Vudalı ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Antrenörü ile oyuncularının yanı sıra iş dünyasından pek çok seçkin konuk da katıldı.

Levent Ünal ve orkestrasının müzikleri ile renk kattığı gala yemeğinde gönüllerince eğlenen konuklar, piyango bileti çekilişi ile de heyecanlı anlar yaşayıp Merit Otelleri’nden konaklama, spa kullanımı ve a la carte restoranlarda yemek gibi özel hediyeler kazandılar.

Keyifli bir atmosferde gerçekleşen gala yemeğinde konuşan Merit Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Özbaş böyle gecelerin tekrarlanacağını ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı kalben ve madden her zaman destekleyeceklerini belirtti.

KKTC Engelliler Spor Federasyonu yararına düzenlenen gala yemeğinden, 50 bin Türk Lirası gelir sağlandı.