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Engelsiz yürekler hakem kurbanı

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Girne Amerikan Üniversitesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, aleyhine birçok hakem hatasının yapıldığı maçta Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne mağlup oldu

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Engelsiz yürekler hakem kurbanı

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Liginde 3. sırada yer alan temsilcimiz Girne Amerikan Üniversitesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 17.hafta maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 66-51 kaybetti.

Girne Amerikan Üniversitesi güçlü rakibi karşısında başa baş bir oyun ortaya koydu. İlk periyotu 15-14 ve ilk yarıyı da 35-29 takımımız önde bitirdi. İkinci yarıda oyunda büyük bir çekişme vardı ve üçüncü periyotu Ankara 45-44 önde bitirdi. Maçın son bölümünde GAÜ aleyhine hakem hataları başladı. Oyunun son 3 dakikasına 53-50 Ankara ekibi önde girdi ancak maçın hakem üçlüsünün GAÜ aleyhine çaldığı düdüklerle ekibimiz oyundan düştü. Maçı Ankara Büyükşehir Belediyesi 66-51 kazanarak puanını 29’a, Girne Amerikan Üniversitesi ise 30 puana haftayı üçüncü sırada bitirdi.

Ligde lider Keçiören Belediyesi ise ikinci sırada yer alan İskenderun’u 70-51 mağlup etti. Bu sonuçla Keçiören puanını 34’e İskenderun ise 31 puanla ikinci sırada yer aldı.

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