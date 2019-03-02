Engelsiz yürekler hakem kurbanı

Girne Amerikan Üniversitesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, aleyhine birçok hakem hatasının yapıldığı maçta Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne mağlup oldu

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Liginde 3. sırada yer alan temsilcimiz Girne Amerikan Üniversitesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 17.hafta maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 66-51 kaybetti.

Girne Amerikan Üniversitesi güçlü rakibi karşısında başa baş bir oyun ortaya koydu. İlk periyotu 15-14 ve ilk yarıyı da 35-29 takımımız önde bitirdi. İkinci yarıda oyunda büyük bir çekişme vardı ve üçüncü periyotu Ankara 45-44 önde bitirdi. Maçın son bölümünde GAÜ aleyhine hakem hataları başladı. Oyunun son 3 dakikasına 53-50 Ankara ekibi önde girdi ancak maçın hakem üçlüsünün GAÜ aleyhine çaldığı düdüklerle ekibimiz oyundan düştü. Maçı Ankara Büyükşehir Belediyesi 66-51 kazanarak puanını 29’a, Girne Amerikan Üniversitesi ise 30 puana haftayı üçüncü sırada bitirdi.

Ligde lider Keçiören Belediyesi ise ikinci sırada yer alan İskenderun’u 70-51 mağlup etti. Bu sonuçla Keçiören puanını 34’e İskenderun ise 31 puanla ikinci sırada yer aldı.