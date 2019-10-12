Engelsiz yürekler farklı başladı

Sezona şampiyonluk parolası ile giren KKTC Engelliler, sezonun ilk maçında önemli rakiplerinden Pendik Belediyesini 28 sayı farkla 71-43 mağlup etti

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig açılış maçında KKTC Engelliler, Pendik Belediyesini 28 sayı farkla 71-43 mağlup etti.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunda hakemler kaptan Murat Ekşi’ye çaldıkları 3 faulle oyuncunun kenara gelmesine neden oldular. İlk periyotta taraflar 17-17 berabere kaldılar. İkinci periyodta da çekişme son ana kadar devam ederken devreyi Pendik takımı 30-28 önde bitirdi.

İkinci yarıya çok iyi başlayan KKTC Engelliler, Murat Ekşi’nin yıldızlaştığı oyunda farkı açarak üçüncü periyotu 55-34 önde geçerken rakibine sadece 4 sayı imkanı verdi. Son bölümde de etkili olan KKTC Engelliler farkı daha açarak maçı 28 sayı farkla 71-43 kazanarak sezona galibiyetle başladı.

Karşılaşmayı Başbakan Ersin Tatar, Halkın Partisi Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana ve çok sayıda taraftar izledi.

KKTC Engelliler Spor Federasyonu takımı ikinci haftada 19 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Antalya ile karşılaşacak.