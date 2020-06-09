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Engelsiz yürekler, Evkaf’ı ziyaret etti

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Engelliler Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter’i ziyaret etti

Engelsiz yürekler, Evkaf’ı ziyaret etti

 

Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi, KKTC Engelliler Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı kabul etti.

Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Federasyon Başkanı Ruhsar Vudalı, Basketbol Takım Antrenörü Hüseyin Dayı ve takımdan oyuncular, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter’i kupa ile birlikte ziyaret ederek takımın sponsorlarından olan Evkaf’a katkılarından dolayı teşekkür ettiler.

KKTC Engelliler Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı imzalı basketbol topunu İbrahim Benter’e hediye ettiler.

Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter de, Kıbrıs Vakıflar İdaresi plaketini Ruhsar Vudalı’ya sundu ve başarılarından dolayı tebrik etti.

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