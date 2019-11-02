Engelsiz yürekler dolu dizgin

KKTC Engelliler, birebir rakiplerinden Yalova’yı ikinci yarıda ortaya koyduğu mükemmel oyunla 15 sayı farkla 60-45 yenerek yenilgisiz liderliğini sürdürdü

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi’nde yenilgisiz lider olan temsilcimiz KKTC Engelliler, ilk iki maç sonunda averajla üçüncü sırada yer alan Yalova’yı ikinci yarıda ortaya koyduğu mükemmel oyunla 60-45 yenerek yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk yarısında tutuk bir oyun ortaya koyan takımımız skor üretmekte zorlandı. İlk yarıyı iyi oynayan Yalova devreyi 31-24 önde bitirdi.

İkinci yarıda mükemmel oynayan KKTC Engelliler, Yalova karşısında önce eşitliği ardından da üstünlüğü ele geçirdi. Üçüncü periyotu 47-41 önde geçen takımımız maçı da 15 sayı farkla 60-45 kazanarak 4.haftayı da 8 puanla yenilgisiz lider tamamladı ve Yalova’ya ilk mağlubiyetini tattırdı.

KKTC Engelliler ligdeki 5.maçını 9 Kasım Cumartesi günü yine kendi evinde Samsun Engelliler ile oynayacak.