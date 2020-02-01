Engelsiz yürekler çok farklı

Yenilgisiz lider olarak yoluna devam eden KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı deplasmanda Aksaray Belediyesi’ni 50 sayı farkla 108-58 yendi

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Liginin yenilgisiz lideri KKTC Engelliler, 14. Hafta maçında deplasmanda Aksaray Belediyesi’ni 50 sayı farkla 108-58 mağlup etti.

Yenilgisiz lider olarak yoluna devam eden KKTC zayıf rakibi karşısında devreyi 59-28 maçı da 108-58 yenerek 28 puanla yenilgisiz liderliğini sürdürerek Süper Lige çıkma yolunda bir adım daha attı.

KKTC Engelliler,Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Liginin 15. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü Yalova ile deplasmanda karşılaşacak.