banner255
banner69
8 0
2020 Audi RS7 göz alıyor
2020 Audi RS7 göz alıyor
16 0
 
Öğretmenlerin oturacak yeri dahi yok
Öğretmenlerin oturacak yeri dahi yok
34 0
Geceyi Ocak alevi ısıttı
Geceyi Ocak alevi ısıttı
106 0
Rallide Kış Kupası heyecanı başlıyor
Rallide Kış Kupası heyecanı başlıyor
26 0
309 0
43 0
banner374

Engelsiz yürekler çok farklı

banner27

Yenilgisiz lider olarak yoluna devam eden KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı deplasmanda Aksaray Belediyesi’ni 50 sayı farkla 108-58 yendi

Engelsiz yürekler çok farklı

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Liginin yenilgisiz lideri KKTC Engelliler, 14. Hafta maçında deplasmanda Aksaray Belediyesi’ni 50 sayı farkla 108-58 mağlup etti.

Yenilgisiz lider olarak yoluna devam eden KKTC zayıf rakibi karşısında devreyi 59-28 maçı da 108-58 yenerek 28 puanla yenilgisiz liderliğini sürdürerek Süper Lige çıkma yolunda bir adım daha attı.

KKTC Engelliler,Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Liginin 15. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü Yalova ile deplasmanda karşılaşacak.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.