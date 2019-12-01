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Engelsiz yürekler çok farklı

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Engelsiz yürekler çok farklı

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligde mücadele eden ekibimiz KKTC Engelliler 8. hafta maçında rakibi Konya Engelliler'i 34 sayı farkla 77-43 mağlup ederek yenilgisiz liderliğini sürdürüyor.

Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu'nda oynanan maçta KKTC Engelliler baştan sona üstün bir oyun oynadığı maçta Konya karşısında devreyi 41-21 önde bitirdi. İkinci yarıda da üstün oynayan KKTC Engelliler maçı 77-43 kazanarak 8 .haftayı da yenilgisiz lider olarak 16 puanla zirvede bitirdi.

Maçta KKTC adına kaptan Murat Ekşi 27 ve İranlı Mohsen 28 sayı ile oynayarak Konya takımından daha çok sayı atmaları dikkat çekti.

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