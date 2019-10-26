Engelsiz yürekler çok farklı

KKTC Engelliler, Aksaray Belediyesi’ni, 52 sayı farkla 72-20 mağlup ederek Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi’ndeliderliğini sürdürdü

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi’nde 3.hafta maçındaki lider KKTC Engelliler, Aksaray Belediyesi’ni 72-20 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Lefkosa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maça iyi başlayan engellilerimiz ilk yarıyı 42-10 önde bitirdi.İkinci yarıda da tüm takımının forma giydiği maçı takımımız 72-20 kazarak yenilmezliğini sürdürdü.

Takımımız lifse 4.hafta maçını yine kendi evinde 2 Kasım Cumartesi saat 11 .00’de Yalova ile oynayacak.

Karşılaşmayı Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan TAÇOY, Spor Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz DANA ve Spor Dairesi Müdürü Mehmet ÖZBİLGEHAN da izledi.