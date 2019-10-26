banner255
banner69
BMW'den CLA'ya rakip geldi
BMW'den CLA'ya rakip geldi
25 0
Afrodisia’da final günü
Afrodisia’da final günü
31 0
 
Şampiyon KKTC
Şampiyon KKTC
11 0
Cumhuriyet Kupası Özbekistan’ın
Cumhuriyet Kupası Özbekistan’ın
40 0
Afrodisia 2019 start aldı
Afrodisia 2019 start aldı
19 0
İnsan hayatının ne önemi var?
İnsan hayatının ne önemi var?
24 0
Sağanak yağmur Lefkoşa'yı vurdu
Sağanak yağmur Lefkoşa'yı vurdu
258 0
banner82

Engelsiz yürekler çok farklı

banner27

KKTC Engelliler, Aksaray Belediyesi’ni, 52 sayı farkla 72-20 mağlup ederek Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi’ndeliderliğini sürdürdü

Engelsiz yürekler çok farklı
banner267

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi’nde 3.hafta maçındaki lider KKTC Engelliler, Aksaray Belediyesi’ni 72-20 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Lefkosa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maça iyi başlayan engellilerimiz ilk yarıyı 42-10 önde bitirdi.İkinci yarıda da tüm takımının forma giydiği maçı takımımız 72-20 kazarak yenilmezliğini sürdürdü.

Takımımız lifse 4.hafta maçını yine kendi evinde 2 Kasım Cumartesi saat 11 .00’de Yalova ile oynayacak.

Karşılaşmayı Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan TAÇOY, Spor Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz DANA ve Spor Dairesi Müdürü Mehmet ÖZBİLGEHAN da izledi.

Etiketler; #Tekerlekli Basketbol
banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.